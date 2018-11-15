Сирия сегодня: США возобновили удары на востоке Евфрата, Россия против планов США привлечь боевиков к охране конвоев

Сирия, 15 ноября. Ударная авиация США вновь начала наносить удары на востоке Евфрата. В МИД России осудили решение Вашингтона использовать боевиков для охраны конвоев. Последние новости Ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

США возобновили авиаудары

Военно-воздушные силы США вновь приступили к интенсивным бомбардировкам на востоке Евфрата. Уже были отмечены случаи применения фосфорных боеприпасов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американцы возобновили интенсивные авиаудары по удерживаемым террористами населенным пунктам на восточном берегу Евфрата, в том числе, по сообщению местных жителей, с использованием фосфорных боеприпасов», — подчеркнула она во время брифинга.

Напомним, ранее сирийское информационное агентство SANA сообщало о применении международной коалицией запрещенных кассетных боеприпасов при авиаударах по городу Хаджин и деревне Шаафа (провинции Дейр эз-Зор). В результате атак несколько десятков мирных жителей получили серьезные ранения.

Москва осуждает США

На том же брифинге Захарова подчеркнула, что для Российской Федерации неприемлемо решение США использовать в охране своих конвоев в районе базы Ат-Танф террористов «Джейш Магавир ат-Таура» («Коммандос революции»).

«Мы считаем абсолютно неприемлемым тот факт, что, вопреки предварительным договоренностям, американцы все же привлекли к обеспечению безопасности конвоев внутри так называемой «эксклюзивной зоны» бандформирования «Магавир ат-Таура», — сказала она.

Кроме того, Захарова добавила, что у Москвы вызывает вопросы отказ Вашингтона и подконтрольных ему радикалов допустить в лагерь «Рукбан» представителей Сирийского общества Красного Полумесяца. По ее мнению, США есть что скрывать.

Размежевание в Идлибе

Размежевание террористов от так называемой вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб пока еще остается недоступным, и это несмотря на все предпринятые ранее действия официальной Анкары, заявила Захарова.

«Приходится констатировать, что, несмотря на продолжающиеся усилия турецкой стороны по выполнению своих обязательств, которые вытекают из российско-турецкого меморандума, реальное размежевание в Идлибе пока не достигнуто», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В конце 2017-го официальный Дамаск объявил о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство1». Тем не менее в отдельных районах страны зачистка территории от боевиков продолжается.

1 Организация запрещена на территории РФ.