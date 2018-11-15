Суд отказался принять заявление о переводе Мамаева под залог

Москва, 15 ноября. Тверской суд Москвы отказал защите футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева, устроившего драку в центре Москвы, в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в суде.

Во вторник в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения футболисту Мамаеву. Защита футболиста настаивала на пересмотре меры пресечения. Однако на следующий день суд выслал уведомление об отказе в рассмотрении ходатайства.

«13 ноября в Тверской суд поступило обращение от адвоката Павла Мамаева об изменении меры пресечения с содержания под стражей на выпуск под залог», — сообщила пресс-секретарь суда в беседе с ФАН.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов в комментарии ФАН рассказал, что уголовное дело из-за драки в кафе является «не только незаконным, но и необоснованным», поэтому обвинять Мамаева в совершении тяжкого преступления якобы бессмысленно.

«Сейчас, если действия будут переквалифицированы, и прекратят уголовное преследование по этой части, содержание под стражей будет незаконно», — рассказал Бушманов.

Защита футболиста считает, что уголовное дело о хулиганстве в отношении Мамаева было якобы возбуждено под давлением общественности. Сам футболист свою причастность к драке в кафе и нападении на чиновника Минпромторга не признает. Футболист признался в нападении на Виталия Соловчука, однако мера пресечения по данному делу не подразумевает содержание под стражей.

Напомним, Мамаев и Кокорин в октябре избили водителя ведущей Первого канала Соловчука, а затем напали на чиновника Дениса Пака в кафе. Также сообщалось, что спортсмены устроили дебош в поезде «Сапсан».