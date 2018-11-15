Нетаньяху оставит портфель Минобороны Израиля в своих руках

Тель-Авив, 15 ноября. Власти Израиля могут объявить о роспуске Кнессета и проведении внеочередных выборов в ближайшее время. Как считает вице-спикером израильского правительства Тали Плоскова, премьер страны Беньямин Нетаньяху собирается оставить портфель Минобороны у себя в руках.

«Судя по информации от сегодняшнего утра, премьер-министр намеревается оставить портфель министерства обороны в своих руках. Принятие таких решений только в полномочиях премьер-министра, и спекуляции по этому вопросу излишни», — заявила Плоскова.

Ранее об уходе из Кнессета заявили партии «Наш дом — Израиль» и «Еврейский дом», выдвинувшая властям ультиматум о назначении нового министра обороны, которым, по мнению членов партии, должен стать Нафтали Беннет, сообщает телеканал «360».