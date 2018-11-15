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«Свинопасы в мантиях»: Гаспарян объяснил вердикт ЕСПЧ по иску Навального

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«Свинопасы в мантиях»: Гаспарян объяснил вердикт ЕСПЧ по иску Навального

Москва, 15 ноября. Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынесла вердикт по иску блогера Алексея Навального против России. Навальный обратился в ЕСПЧ с иском против России за нарушения, которые якобы были допущены в отношении его персоны. В пресс-службе ЕСПЧ отметили, что Россия должна выплатить Навальному 63,7 тысяч евро за якобы незаконные задержания на митингах.

По мнению российского журналиста и общественного деятеля Армена Гаспаряна, вердикт ЕСПЧ по иску Навального не имеет ничего общего с правами человека. При этом журналист отметил, что после лишения России права голоса в некоторых международных структурах, туда начали делегировать судей, которые принимают только антироссийские решения.

«Если до 2014 года еще иногда хоть что-то проскакивало, то сейчас это откровенно взбесившийся принтер, который штампует одно идиотское решение за другим», — сказал Гаспарян в комментарии «Царьград».

Публицист также добавил, что его не удивляет абсурдное решение ЕСПЧ, который уже давно перестал отвечать предъявляемым требованиям, так как решения в нем принимаются «свинопасами в мантии».

«То, что там они приняли очередное дикое решение, меня это не удивляет. У меня вообще отношение к этому даже не как к какому-то суду, а скорее к каким-то свинопасам, обличенным в мантии», — подчеркнул Гаспарян.

Автор: Артем Никулин
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