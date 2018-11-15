Хабиб Нурмагомедов, Ричард Гир и Стивен Сигал пообщаются с российскими бизнесменами

26 и 27 ноября в Москве пройдет одно из крупнейших бизнес-событий года — Synergy Global Forum, организованный Школой Бизнеса университета «Синергия».

Уже подтвердили свое участие в нем обладатель «Золотого глобуса» Ричард Гир; боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов; экс-брокер, известный как «волк с Уолл-Стрит», Джордан Белфорт; актер, сценарист и продюсер Стивен Сигал; экс-глава судейского комитета UEFA и Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина; сценарист и продюсер мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс; автор бестселлеров «Гении и аутсайдеры» и «Переломный момент» Малкольм Гладуэлл; голландский психоаналитик, ученый-экономист в сфере менеджмента Манфред Кетс де Вриес; доктор наук, руководитель интерактивной исследовательской лаборатории Нью-Йоркского Университета Венди Сузуки; ресторатор Уильям Ламберти; журналист Анита Кондояниди и другие.

Зарубежные знаменитости поделятся с предпринимателями, топ-менеджерами, представителями бизнес-сообщества из России, стран СНГ и Европы своим опытом и секретами собственного успеха.

«В сфере бизнеса очень популярна тема коучинга, но далеко не все обладают возможностью иметь личного наставника. Порой тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве, необходима поддержка. Мы постарались сделать так, чтобы этот форум стал именно такой площадкой, на которой участники могли бы получить ту долю вдохновения, поддержки и знаний, которые им так необходимы», — рассказал о концепции мероприятия организатор Synergy Global Forum, ректор Школы Бизнеса университета «Синергия» Григорий Аветов.

Параллельно с зарубежными коллегами на дополнительной площадке в течение двух дней форума будут работать российские эксперты. В формате «вопрос-ответ» с предпринимателями пообщаются российский космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Сергей Рязанский; автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам Максим Поташев; автор бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев; эксперт по технологическим трендам и маркетингу будущего Алексей Воронин; генеральный директор Synergy Digital, эксперт в области интернет-маркетинга и продаж Дмитрий Юрков; эксперт-практик по привлечению трафика, основатель DNK Club Михаил Колмаков.

Synergy Global Forum проводится в Москве в четвертый раз. Предыдущий форум, прошедший год назад в спорткомплексе «Олимпийский», вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное бизнес-событие в мире. Тогда в мероприятии приняли участие 20 000 человек.

В этом году форум пройдет на той же площадке. При этом Федеральному агентству новостей стало известно о том, что нынешний Synergy Global Forum в таком масштабе — зал рассчитан на 25 000 участников — состоится в последний раз.