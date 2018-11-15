Его травят голодом, холодом, войной: в Госдуме поблагодарили народ Украины за чрезвычайное терпение

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре заявил о бессмысленности проведения встреч в «нормандском формате», поскольку украинская сторона не выполняет своих обязательств для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

По словам российского лидера, действующая украинская власть ничего не делает для выполнения минских соглашений.

«И пока такие люди у власти в Киеве, вряд ли можно на что-то рассчитывать», — сказал Владимир Путин.

При этом он добавил, что неизвестно, кто придет на смену нынешней власти Украины, но выразил надежду, что новое руководство страны учтет ошибки своих предшественников.

Депутат Госдумы Олег Нилов, комментируя в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» это заявление Владимира Путина, отметил, что с самого начала «вредительской деятельности» Петра Порошенко против России выступал за то, чтобы прекратить с ним какие-либо контакты.

«Слава Богу, что это прозвучало. С самых первых деяний президента Украины я считаю, что он если и договаривается с кем-то, то только в одном направлении: в осуществлении вредительской деятельности против России, зарабатывании на этом политических очков и последующем их обналичивании», — заявил российский парламентарий.

Он поблагодарил православный украинский народ «за такое чрезвычайное терпение и надежды, которые он питает все последние годы» и отметил, что только этому народу предстоит принять жизненно важное решение.