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Абхазия и Крым могут наладить морское сообщение

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Абхазия и Крым могут наладить морское сообщение

Сухум, 15 ноября. Абхазия и Крым планируют подготовить совместное предложение по организации морского сообщения. Об этом сообщает правительство Абхазии по итогам заседания межправительственной комиссии.

«Решено подготовить предложения по организации морского грузового и пассажирского сообщения между Республикой Крым и Республикой Абхазия, а также по организации логистических схем перевозок между странами», — пояснила пресс-служба кабинета министров.

Отметим, что участники встречи также обсудили вопрос налаживания стабильной торговли между Крымом и Абхазии. Крымские производители могут поставлять на экспорт сельхозпродукцию, промышленные товары и суда, а абхазцы — кукурузу, фрукты, питьевую воду и стройматериалы.  Кроме того, обе стороны выразили заинтересованность в развитии туризма.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

Автор: Антон Соколов
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