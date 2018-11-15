Главред журнала РБК прокомментировал информацию о закрытии проекта

Москва, 15 ноября. Холдинг РБК намерен закрыть одноименный журнал, сотрудникам издания об этом в четверг сообщили на встрече с руководством. Причина — желание сэкономить, сообщает «Проект», ссылаясь на собственные источники в РБК.

Со следующего года внутри холдинга появится новый отдел РБК Pro, перейти туда предложили остающемся без работы сотрудникам журнала. Выходить новое издание будет реже, раз в три месяца, а в случае если для выпуска не найдется реклама, и еще реже.

Свой пост в скором времени покинет главный редактор журнала Валерий Игуменов. Эту информацию он подтвердил Федеральному агентству новостей. На своей странице в Facebook, впрочем, Игуменов написал, что журнал выходить продолжит, не уточнив, однако, под каким названием.

«Поскольку слухи уже пошли: все так, в 2019 году я уже не буду главным редактором журнала РБК, а буду кем-то еще. Журнал продолжит выходить, и бумажный тоже», — написал журналист.

Напомним, в августе руководство холдинга РБК сократило около 10% сотрудников. При этом работников журнала увольнения не затронули, так как еще летом 2016 года он перестал относиться к объединенной редакции РБК.