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Дюмин пообещал увеличить средства на соцподдержку семей Тульской области

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Дюмин пообещал увеличить средства на соцподдержку семей Тульской области

Тула, 15 ноября. Власти Тульской области увеличат на 4% в 2019 году расходы на социальную поддержку семей, заявил губернатор Алексей Дюмин во время ежегодного послания депутатам областной Думы и жителям региона.

В этом году соцподдержку от региональных властей получили более 62 тысяч семей в Тульской области. На эти цели были выделены 3,8 миллиарда рублей, 3 миллиарда из которых принадлежали региональному бюджету.

«В неизменном приоритете у нас — поддержка первых рождений, семей с детьми», — заметил Дюмин.

«На 2019 год запланирован рост на 4%», — пообещал губернатор.

Дюмин пообещал увеличить средства на соцподдержку семей Тульской области

Глава региона уточнил, что из 56 существующих в Тульской области социальных выплат для семей с детьми, 44 — установлены региональным законодательством.

Автор: Катерина Иванова
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