Черчесову досрочно вручили международную премию Arctic Awards за вклад в развитие футбола

Москва, 15 ноября. Главный тренер России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом престижной Международной премии Arctic Awards и получил награду до официальной церемонии награждения, передает Федеральное агентство новостей. Премию в специальной номинации «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения» вручили Черчесову в Доме футбола в Москве.

Президент Arctic World Club Сергей Егоров от всей страны поблагодарил Станислава Черчесова за яркую игру сборной России на чемпионате мира 2018 года и воплощение в жизнь лозунга наших футболистов «Играем за вас!».

«Удачное выступление национальной сборной на чемпионате мира позволило изменить отношение общества к футболу. И мы обязательно продолжим двигаться в этом направлении, — ответил Черчесов. — Понятно, что вручают ее мне, но это не до конца справедливо, поскольку успех был возможен только благодаря всей нашей большой команде».

Напомним, чемпионат мира по футболу в России признан Международной федерацией футбола (FIFA) лучшим в истории. Сборная России впервые дошла до одной четвертой финала мирового первенства, а Станислав Черчесов по итогам голосования FIFA попал в список лучших тренеров мира.

1 декабря, в день торжественного награждения международной премии Arctic Awards тренер российской сборной окажется в Дублине на жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы-2020, поэтому оргкомитет премии решил наградить Черчесова досрочно.

Премия Arctic Awards учреждена Arctic World Club и Ассоциацией полярников. С 2015 года она вручается видным общественным деятелям, представителям культуры, бизнеса, спорта за вклад в развитие Арктического региона. Награды в этом году вручат в девяти номинациях: «Достижения в области освоения и развития Арктики и Антарктиды», «За перспективный инновационный Арктический проект», «Научная, образовательная и просветительская деятельность», «Литература и издательская деятельность», «Благотворительность», «Экология», «Кино и телевидение», «Выдающиеся спортивные достижения», «Развитие детского и юношеского спорта в мире».

В шорт-лист попали 40 номинантов, чьи проекты претендуют на престижную премию. В их числе проект T-MOSAiC, посвященный изучению Арктического шельфа и Северного Ледовитого океана; программа «Буксировка айсбергов», разработанная Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ); усовершенствованный плавучий атомный энергоблок, разработанный ЦКБ «Айсберг» в сотрудничестве с ГК «Ростатом»; проект «ГЕОПЛАТ Про» — решение для поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов в труднодоступных местах.

Отмечены такие проекты, как Национальный парк «Русская Арктика», Серия «Полярная классика» издательства «Паулсон». Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» имени И.Н.Вороновой, Университет Арктики (UArctic), Проект Реальности Климата Фонда Альберта Гора, Проект THE ARСTIC МИА «Россия сегодня». За поддержку инновационных проектов в области экологии на премию номинирован голливудский актер и филантроп Леонардо ДиКаприо.