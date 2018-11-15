Захарова: Россия никогда не скрывала свое отношение к выборам в Донбассе

Москва, 15 ноября. Россия взяла на себя ответственность за судьбы людей в Донбассе, которых на Украине хотели убить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, Россия поставляла на юго-восток Украины гуманитарную помощь: медикаменты и продукты питания.

«Если бы не Россия просто страшно было бы представить, как эти люди бы существовали», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что украинские власти вводили танки в Донбасс для того, чтобы запугать население юго-востока морально и психологически, а затем начать их уничтожать.

«В Киеве не хотят даже знать, какое количество людей было принято Россией, какую поддержку людям оказали, когда киевский режим посчитал возможность открыть огонь по людям», — заявила Захарова.

По ее словам, после убийства главы ДНР Александра Захарченко существовал риск дестабилизации обстановки в республиках, однако выборы позволили избежать такого сценария. Она подчеркнула, что Россия никогда не скрывала свое отношение к выбором в республиках.

«Явка была беспрецедентно высокой, выборы были организованы в соответствии с демократическими стандартами, об этом заявили наблюдатели. Все прошло без эксцессов», — подчеркнула Захарова.

Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета 11 ноября 2018 года одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках. Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета 11 ноября 2018 года одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках.