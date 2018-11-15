Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Захарова: Россия никогда не скрывала свое отношение к выборам в Донбассе

57
0 Оставить комментарий

Захарова: Россия никогда не скрывала свое отношение к выборам в Донбассе

Москва, 15 ноября. Россия взяла на себя ответственность за судьбы людей в Донбассе, которых на Украине хотели убить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, Россия поставляла на юго-восток Украины гуманитарную помощь: медикаменты и продукты питания.

«Если бы не Россия просто страшно было бы представить, как эти люди бы существовали», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что украинские власти вводили танки в Донбасс для того, чтобы запугать население юго-востока морально и психологически, а затем начать их уничтожать.

«В Киеве не хотят даже знать, какое количество людей было принято Россией, какую поддержку людям оказали, когда киевский режим посчитал возможность открыть огонь по людям», — заявила Захарова.

По ее словам, после убийства главы ДНР Александра Захарченко существовал риск дестабилизации обстановки в республиках, однако выборы позволили избежать такого сценария. Она подчеркнула, что Россия никогда не скрывала свое отношение к выбором в республиках.

«Явка была беспрецедентно высокой, выборы были организованы в соответствии с демократическими стандартами, об этом заявили наблюдатели. Все прошло без эксцессов», — подчеркнула Захарова.

Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета 11 ноября 2018 года одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках. Напомним, выборы глав и депутатов Народного совета 11 ноября 2018 года одновременно прошли в Донецкой и Луганской народных республиках.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.