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Младшая из сестер Хачатурян вернулась в школу

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Младшая из сестер Хачатурян вернулась в школу

Москва, 15 ноября. Адвокат сестер Хачатурян рассказал о состоянии своих подзащитных, которых в конце сентября освободили из СИЗО. В июле о проживающей в Москве семье узнала вся Россия — сестры Мария, Крестина и Ангелина, в чем они признались впоследствии, убили своего отца.

«У девочек все хорошо», — рассказал адвокат сестер Ярослав Пакулин в интервью телеканалу «360»

По его словам, младшая сестра недавно вернулась в школу, при этом уроки 17-летняя девушка посещает на общих основаниях. Напомним, сестер Хачатурян в сентябре выпустили из следственного изолятора. Им запрещено использовать интернет и мобильную связь, покидать дом ночью, а также общаться с кем-то, кроме близких родственников и следователей.

Ближайшее заседание по делу об убийстве отца семейства Хачатурян должно состояться 28 декабря, пишет «Комсомольская правда».

Автор: Федор Веснин
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