Египет может стать дипломатическим мостом между Сирией и ЛАГ — СМИ

Москва, 15 ноября. Власти Египта ведут переговоры с правительством Сирии о восстановлении дипломатических связей между официальным Дамаском и странами из Лиги арабских государств.

Как сообщает издание News.ru со ссылкой на информированный источник, подобные переговоры ведутся не только в Сирии, но и в Персидском заливе. Страны ЛАГ стремятся восстановить контакты с арабской республикой, а Египет, который ранее уже предлагал свои услуги посредника, может стать своеобразным дипломатическим мостом.

Отметим, что страны Персидского залива разорвали дипломатические связи с Сирией в 2012 году. Ожидается, что ведущими игроками на нынешних переговорах будут Сирия, Объединенные Арабские Эмираты и, вероятно, Саудовская Аравия.

Напомним, что война в Сирии продолжается с марта 2011 года. На сегодняшний день на территории республики незаконно присутствуют вооруженные силы США, Турции, а также ряда стран, входящих в коалицию, которые не получали разрешения на военные действия ни от правительства Сирии, ни от ООН.