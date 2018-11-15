Важный знак для жителей Донбасса: в Госдуме оценили заявление Путина о выборах в ДНР и ЛНР

Москва, 15 ноября. Признание президентом России Владимиром Путиным выборов в Донецкой и Луганской народных республиках является важным знаком для жителей Донбасса, об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.

«Конечно, в такой ситуации особенно важна поддержка. И прежде всего, фактическое признание состоявшихся выборов лидером России, которая официально поддерживает народ Донбасса в эти сложные годы в их стремлении жить в мире, достойно и вместе со своей Родиной – Россией», — заявил Козенко.

Также парламентарий сообщил, что был наблюдателем на выборах в Донецке и посетил избирательные участки. По словам Козенко, нарушений зафиксировано не было, народ Донбасса понимает, насколько важно сделать правильный выбор в сложившейся ситуации, поддержать интеграцию и развиваться дальше.

Козенко отметил, что возглавить республики Донбасса в этот трудный период не только огромная ответственность, но и значительный риск, в том числе и для жизни.

Напомним, выборы в ЛНР и ДНР прошли 11 ноября. Главой ЛНР был выбран Леонид Пасечник, получивший 68,3% процентов голосов. Главой ДНР стал Денис Пушилин с 60,86% голосов. Западные страны отказались признать итоги выборов в Донбассе, что совершенно не стало откровением для жителей региона.

Ранее Путин в ответ на осуждения западных стран заявил, что осуждать нужно не волеизъявление жителей Донбасса, а политические убийства, которые имели место в регионе. Путин напомнил, что глава ДНР Александр Захарченко был убит в Донецке в результате теракта.

Жители ЛНР и ДНР отказались признать киевское руководство, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2014 году и заявили о своей независимости. Киев ввел на территорию Донбасса войска, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины. Тем не менее обстрелы на линии соприкосновения продолжаются. По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.