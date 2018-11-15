Дюмин заявил об открытии пяти новых онкоцентров в Тульской области

Тула, 15 ноября. В 2019 году в Тульской области откроются пять новых амбулаторных онкологических центров, заявил губернатор Алексей Дюмин во время ежегодного послания депутатам областной Думы и жителям региона.

Амбулаторные онкологические центры будут открыты в Щекине, Новомосковске, Туле, Ефремове и Алексине. Медицинские заведения будут работать в рамках единой структуры. К ней также будут прикреплены запущенный в сентябре этого года проект «Онкопатруль71» и маммологический центр на базе областной клинической больницы, открытие которого еще только планируется.

Губернатор отметил, что такое объединение усилий позволит значительно повысить качество медицинской помощи больным. Глава области также обратил внимание на оперативную работу скорой помощи. По его данным, тульские врачи быстрее коллег из всех других российских регионов приезжают на место ДТП.

Он добавил, что бригады скорой помощи оснащены планшетами. Таким образом, приезжая на вызов, медики уже знают историю болезни пациента.