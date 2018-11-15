Признать Крым российским: в РФ дали совет потребовавшему компенсаций украинскому олигарху

Севастополь, 15 ноября. Украинский энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова потребовал компенсаций за «Крымэнерго». Убытки предварительно оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.

Рассмотрение иска гаагским международным арбитражем ожидается в первой половине 2019 года, сообщил гендиректор компании Максим Тимченко. Окончательное решение может быть принято не раньше 2020 года.

В «Крымэнерго» информация о поданном иске не поступала. В пресс-службе компании подчеркнули, что предприятие на данный момент принадлежит Республике Крым.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов считает, что украинские компании подают иски против Москвы в международные суды ради создания видимости деятельности, поскольку перспектив их рассмотрения нет.

«Украинские компании настаивают на том, что российско-украинское соглашение о защите инвестиций от 1998 года позволяет им передать спор из России в арбитражный суд по регламенту ООН. Российская сторона стоит на том, что инвестиции в Крым они осуществляли, когда полуостров был частью Украины, потому этот спор не может быть предметом разбирательств в международных судебных инстанциях», — заявил Молохов.

Он добавил, что большего успеха украинские компании смогут добиться, если будут требовать компенсацию за потерю активов в рамках юрисдикции РФ, поскольку даже в случае принятия решения международными инстанциями в пользу Украины Россия не признает их, пишет Forpost.

Молохов считает, что Ахметов потеряет больше, если продолжит развивать разбирательство. Чтобы получить компенсацию, ему придется признать Крым частью России и действовать в рамках российской юрисдикции.