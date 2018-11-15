Сирия новости 15 ноября 19.30: под огнем ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Идлибе радикалы «Ан-Нусры» арестовали 20 гражданских

Сирия, 15 ноября. Под ударом ВВС международной коалиции погибло 20 мирных жителей поселения Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе радикалы «Тахрир аш-Шам» арестовали 20 гражданских, перестрелка между боевиками SDF в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, уничтожают мины радикалов в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: арестовывают жителей Идлиба.

Курды: устроили перестрелку в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по Ас-Сусе, в результате чего погибло 20 человек.

Провинция Алеппо

В районе Аль-Рашидин к западу от административного центра провинции Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями, передает военный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@SyrianNationalCoalition). Также, по сведениям автора публикации, перестрелки между радикальными исламистами и правительственными войсками САР отмечаются в окрестностях населенного пункта Кафр-Хамра.

Ранее джихадисты открыли огонь по кварталам Алеппо, чем спровоцировали ответные обстрелы САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по населенному пункту Ас-Суса на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EuphratesPost). По сведениям автора публикации, в результате авианалета сил возглавляемого США западного альянса погибло 20 мирных жителей населенного пункта.

Ранее под огнем авиация коалиции погибли десятки гражданских. Сообщалось, что во время авианалетов на поселения используются запрещенные Женевской конвенцией снаряды с белым фосфором.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al-Manar News передает, что инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных исламистов в районе населенного пункта Ан-Наим провинции Даръа.

Напомним, регион был освобожден от незаконных вооруженных формирований в августе этого года. Джихадисты вынужденно сдали свои позиции правительственным войскам, получив возможность безопасно уехать на север Сирии.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» проводят массовые аресты мирных жителей населенного пункта Серакиб на юго-востоке провинции Идлиб, передает Al-Masdar News. По сведениям информационного агентства, джихадисты захватили более 20 гражданских.

Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MrRevinsky), что члены подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции продолжают укреплять позиции в южной части региона.

Al-Manar News сообщает, что в деревне Маан на севере Идлиба неизвестные похитили мирного жителя.

Провинция Ракка

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL), что в административном центре провинции Ракка зафиксировано вооруженное столкновение между боевиками Демократических сил Сирии (SDF). Причины перестрелки неизвестны. Напомним, SDF ответственны за обеспечение безопасности мирных жителей города.

Информационное агентство Al-Manar News пишет, что члены курдского ополчения изъяли бензин у местных торговцев, заявив, что продавать топливо можно только с разрешения представителей «демократических сил».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)