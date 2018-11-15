Мохнатые гидры и где их найти: Роман Носиков о Солженицыне на стене и Летове в аэропорту

Коллеги с Верхней Волги сообщают страшное.

«...Мохнатая гидра сталинизма выползет из подворотни и даст бой, прикрывшись законами современной России... Смердящая тень колымских надзирателей выползла из небытия в Твери...» — пишет «Комсомольская правда».

В последнее время судьба никак не давала мне возможности поизучать мохнатых гидр и смердящие тени. Не до них — все время уходит на скакунов и киборгов. И тут такая удача. Надо, конечно, воспользоваться случаем.

«Сторонники ГУЛАГа, прикрывшись законом, добились того, что граффити с Солженицыным на фасаде пятиэтажного здания может быть закрашено…» — возмущаются коллеги.

Дело в том, что в Твери молодой художник — очень богатый, наверное, раз за свой счет производит дорогостоящие фасадные работы, требующие специального оборудования, — на стене тверского дома, без согласия жителей, нарисовал портрет Александра Солженицына с лозунгом «Жить не по лжи!»

Очень скоро к произведению кто-то из местных приписал аннотации «предатель» и «иуда». Вероятно, имея в виду американский период жизни Александра Исаевича.

Но этим дело не кончилось: против художника открыли административное дело, а его произведение намерены закрасить, так как оно было создано с нарушением закона. В таких случаях от жителей дома (тех самых, которые пишут на произведении «предатель» и «иуда») сперва требуется получить разрешение.

Именно эти действия наши коллеги и называют «прикрытием законом», в то время как портрет надо, по их мысли, оставить — по той причине, что «инициативная группа собирает подписи для обращения в том числе и в администрацию президента РФ». И дальше следует рассказ о планах поставить памятник Солженицыну в Москве, на фоне которых граффити в Твери убирают «позорно, если не сказать трусливо».

Перевожу.

По мнению наших тверских коллег, законы, защищающие права жителей тверского дома, в данном случае действовать не должны. И президент России должен приказать городской администрации эти законы нарушить, а права жителей — игнорировать, поскольку они противоречат текущим веяниям.

Я полез в Сеть, чтобы найти автора и посмотреть на всякий случай: а вдруг это он так тонко стебется. Но нет. Мое внимание привлекла аннотация, данная им к статье.

«Моя бабушка будучи шеф-поваром в столовой комсостава города Холмск, на Сахалине, на глазах проверяющего сожрала таракана из супа, выдав его за пережаренный лук. Потому что страх перед системой был выше любого инстинкта...»

Бабушка автора, как выразился внучек, ела вареных тараканов, потому что боялась той системы. А жители тверского дома №32 по Смоленскому переулку будут жрать Солженицына, потому что испугаются этой.

Мне кажется, я ничего не перепутал и логика именно такова.

Действительно, гидра. Действительно, мохнатая. Ну, если она и не совсем мохната, то, по крайней мере, изрядно волосата. И смердящая тень бродит где-то рядом.

Нам предлагается отказаться от трусливого потакания правам каких-то там мелких жителей (тараканов) и бескомпромиссно изгибаться в соответствии с веяниями, а также политическим (революционным) чутьем.

Да, как раз сейчас в Новосибирске идут очередные баталии по поводу недопустимости памятника Иосифу Сталину. Но, к сожалению, эта дискуссия несколько шире, чем традиционная вражда между сталинистами и солженицынцами в нашей стране.

Только что из голосования по наименованию аэропорта в Омске взяли и исключили имя культового для этого города музыканта Егора Летова. И не просто исключили — министр культуры Владимир Мединский назвал при этом поклонников музыканта маргиналами.

«Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например представляющие поклонников группы «Гражданская оборона», исключительно активны, — заявил министр. — Этот, на первый взгляд, бестолковый хайп служит популяризацией хорошего дела».

Возможно, мне показалось, но вроде как у министра появилась вдруг способность к регенерации…

Поймите меня правильно: я никогда не любил Летова. Для меня его имя и звук его голоса намертво в сознании срослись с 1990-ми. С запахом первитина, которым скалывались мои знакомые, слушавшие его.

Но мне дороги те, кто его любил и слушал. Те, для кого он стал символом протеста против подлости и несправедливости нашей исторической эпохи. И подавлять этих людей, моих сограждан, называть их маргиналами, отказывать им в праве называть себя народом — в моих глазах означает быть мохнатой гидрой.

Быть мохнатой гидрой — это заставлять людей жить в разрисованном Солженицыным доме и возмущаться тем, что люди хотят по закону себя от этого защитить.

Дискуссия о том, может ли в России существовать аэропорт имени Егора Летова и может ли кому-то не нравиться портрет Солженицына на его доме, — это, собственно говоря, не о вкусах и предпочтениях и даже не о политических воззрениях. Это спор о том, может ли в России существовать народ без лицензии. И кто эту лицензию будет выдавать.

Так вот.

Всякий, кто решает, что это именно он будет раздавать лицензии на право считаться в России человеком, — и есть мохнатая гидра.

У меня есть предложение к согражданам: не быть друг другу мохнатыми гидрами, а быть друг другу согражданами. Уважать права и мнения вне зависимости от того, насколько вы с мнением согласны, а правообладатели вам симпатичны.

Это не значит, что кроме уговоров, на мохнатых гидр нет никакой управы. Но поверьте мне: принудительное бритье мохнатой гидры — это не то, чем мы хотели бы заниматься, а вы — чувствовать.

Мне представляется, что человеческий и научный прогресс сейчас как раз дает нам небывалую возможность вывести тараканов, а не есть их. И не принуждать людей ни к чему, что им категорически не нравилось бы.