«Робобиатлон»: Минобороны РФ проведет соревнования среди роботов из LEGO 

Москва, 15 ноября. Более 300 воспитанников из 27 училищ Минобороны РФ — от Мурманска до Владивостока — стали участниками молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник». Подростки представили проекты наземных, морских и воздушных вооружений, выполненные из конструкторов.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства России, впервые на конференции конкурсанты представили доклады, посвященные перспективам применения роботов в военном деле. По словам организаторов мероприятия, тема с каждым днем становится все более актуальной. Врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Роман Кордюков отметил: талантливая молодежь — главный фактор создания инновационных разработок в технополисе «Эра».

«Возможно, уже в ближайшее время ваши инновационные решения получат свою реализацию в технополисе», — сказал генерал-майор Роман Кордюков, приветствуя участников конференции.

Основное требование к участию в соревнованиях — использование LEGO и других конструкторов. Одним из наиболее зрелищных соревнований конкурса станет «Краповый берет». На первом этапе роботы разных команд соревнуются в скорости, на втором — автономный мобильный робот должен в кратчайшее время найти выход из лабиринта, а третий этап конкурса представляет собой «столкновение» роботов соперничающих команд. Победит тот робот, который сможет вытолкнуть противника за пределы черной линии.

Впервые на конференции проведут «Робобиатлон».