«Чуть ли не под дулом пистолета»: Захарова прокомментировала задержание Малькевича

Москва, 15 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание сотрудниками ФБР главного редактора USA Really, первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Малькевича задержали для допроса в аэропорту в Вашингтоне 10 ноября. Сотрудники ФБР допрашивали журналиста в течение нескольких часов, после чего отпустили, вручив уведомление о необходимости зарегистрироваться иностранным агентом. По словам Малькевича, для этого было задействовано 19 сотрудников ФБР.

Захарова отметила, что Малькевич является не только журналистом, но первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. МИД РФ выразил свою озабоченность в связи с этой ситуацией.

По ее словам, устроенный сотрудниками ФБР допрос в очередной раз показал, что американские власти ведут кампанию по оказанию давления на российскую прессу и любое независимое мнение.

«Количество людей, которые его [Малькевича] окружили, проводили дознание, обескураживает. Создается ощущение, будто речь идет о лидере бандформирования, чуть ли не под дулом пистолета требовали свидетельство о регистрации СМИ в качестве иноагента. Ощущение, что людей специально запугивают, показывают, что будет с ними, если они продолжат деятельность в СМИ, которые не поддерживают мейнстримовую линию США», — ответила Захарова на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

Москва призывает Вашингтон задуматься и проанализировать свои действия в отношении россиян и прекратить использовать силовые механизмы воздействий на людей, у которых другая точка зрения, отметила дипломат.

Ранее Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей, что американские власти требуют от руководителей проекта USA Really добровольно признать себя иностранным агентом. Кроме того, журналист рассказал, боится ли он после такого инцидента возвращаться в США.