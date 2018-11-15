Это рандеву закончится плохо: эксперт напомнил Лондону о проблемах американских F-35

Вооруженные силы Великобритании намерены увеличить флот малозаметных многофункциональных истребителей F-35B производства США. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

«Я рад подтвердить, что мы удваиваем наш флот истребителей F-35…, закупая 17 новых машин и доводя размер флота до 35 самолетов-невидимок. Семнадцать новых F-35B будут поставлены в 2020-2022 годах, они станут дополнением к 16 уже базирующимся на базе ВВС Marham в Великобритании и в США аналогичным самолетам. Заказ еще на два F-35 был размещен ранее», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление министра.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов высказал предположение, что военное ведомство Великобритании отчасти было вынуждено пойти на закупку не самых качественных истребителей.

«Это дело [закупка F-35] сугубо политическое. Великобритания была бы рада закупить наши истребители Су-30 или Су-35, но из-за политики, из-за того, что Европа, НАТО и США считают Российскую Федерацию потенциальным врагом, не могут пойти на такой шаг. Не могут же они экономически поддержать ВПК противника, хотя прекрасно осознают превосходство российских военных самолетов над американскими.

Так что это чисто политический вопрос, и он имеет большой приоритет. Тем более [премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй активно пытается поддерживать отношения с США, поэтому ее и вынуждают закупать американскую технику. Но это рандеву закончится плохо, так как все знают о проблемах F-35», — говорит эксперт.

Эксперт напомнил, что из-за серьезных недочетов при конструировании планера многоцелевого истребителя, американские инженеры допустили ряд существенных ошибок и недоработок. Например, в ряде отчетов разработчика самолета указывается, что были выявлены критичные усталостные деформации корпуса и несущих конструкций.

«Другими словами, маневрирование на больших углах атаки F-35 не просто противопоказано, а смерти подобно. Такой самолет может попросту развалиться в воздухе и поэтому Пентагон временно вводил запрет на полеты этих истребителей. И я еще не говорю о других, менее важных проблемах с бортовыми компьютерами, вычислителями и шлемами. Получается, что англичане покупают уже заведомо ущербные самолеты», — заключил аналитик.

Напомним, в настоящее время F-35B, который считается самым дорогим многоцелевым истребителем, проходит летные испытания на достраиваемом Британией авианосце Queen Elizabeth. Малозаметные американские истребители должны будут пополнить как военно-воздушные силы Великобритании, так и их военно-морской флот.