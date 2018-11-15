Киев обвинил Россию в хакерской атаке с формулировкой «допускаем»
Киев, 15 ноября. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявило, что официальный сайт ведомства подвергся хакерской атаке.
По словам украинских чиновников, хакеры взломали сайт вскоре после того, как министр Вадим Черниш объявил о создании трехсторонней платформы с участием Украины, Молдавии и Грузии для «противодействия гибридным методам влияния РФ». Киев сразу же обвинил Россию, не предоставив при этом никаких доказательств.
«Допускаем, что для указанных хакерских атак могли быть задействованы спецслужбы Российской Федерации», — пишет министерство в Facebook.
Отметим, что голословные обвинения в хакерских атаках стали главным трендом в международной политике последних лет. Они уже выдвигались со стороны США, Великобритании, Нидерландов, Латвии и Финляндии. Но ни в одном из перечисленных случаев не было представлено ни одного доказательства, а все заявления делались с формулировками «предположительно» и «велика вероятность».
По словам работающих в Великобритании российских дипломатов, Лондон уклоняется от прямых ответов на вопросы, касающиеся обвинений в хакерских атаках.
При этом международное сообщество игнорирует тот факт, что Россия тоже подвергается хакерским атакам. Так, например, в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что российские государственные учреждения и банки «находятся под массовым давление хакерского сообщества».