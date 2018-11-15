Тульские власти о послании Дюмина: Вопросы здравоохранения и образования под особым контролем

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ежегодном послании уделил особое внимание вопросам здравоохранения, в частности строительству двух корпусов детской областной клинической больницы. Министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко прокомментировала слова главы области.

Шевченко подтвердила, что губернатор внимательно следит за состоянием дел в сфере здравоохранения и образования. Строительство двух корпусов детской областной больницы должно завершиться уже в следующем году.

Перинатальный центр, о котором в своем послании также упомянул Дюмин, должен появиться в Тульской области через три года. На этот проект были направлены четыре миллиона рублей.

«Ведутся подготовительные работы по строительству двух детских садов, — добавила министр строительства и ЖКХ. — Мы будем наращивать темпы строительства школ».

В качестве примера Шевченко привела строительство школы в Левобережном на 600 мест, передают местные СМИ.