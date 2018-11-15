Росгвардия предложила повысить возраст покупки оружия

Москва, 15 ноября. Росгвардия выступает за повышение возраста покупки оружия с 18 до 21 года после трагедии в Керчи. Об этом журналистам заявил замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев.

«Мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года», — заявил Лебедев после первого заседания рабочей группы по контролю за оборотом оружия комитета по безопасности и противодействию коррупции в Госдуме РФ.

Член комитета по безопасности Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что законопроект будет подготовлен по итогам весенней или осенней сессии 2019 года.

По словам депутата Госдумы РФ Василия Пискарева, в законопроекте не будет никаких революционных изменений. Депутаты выступают за точечные изменения, которые повысят безопасный оборот оружия, а также обеспечат безопасное пребывание людей в местах их массового скопления.

Напомним, что трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент четвертого курса расстрелял людей в Керченском политехническом колледже, а также устроил взрыв. 21 человек погиб, более 50 пострадали. Сам «керченский стрелок» свел счеты с жизнью.