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В ЛНР считают учения авиации ВСУ подготовкой к наступлению в Донбассе

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В ЛНР считают учения авиации ВСУ подготовкой к наступлению в Донбассе

Луганск, 15 ноября. Учения военно-воздушных сил Украины свидетельствуют о подготовке Киева к наступательным действиям в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее украинский штаб операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе провела учения в районе линии фронта, в ходе которых отработала удары по наземным целям. По данным ведомства, боевая авиация отработала атаки на движущиеся и неподвижные объекты.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что выполняемые украинской авиацией задачи свидетельствуют о подготовке к масштабной наступательной операции в Донбассе.

«По нашим данным, это плановые учения, но вопросы, отрабатываемые в ходе учений, говорят о подготовке ВСУ к наступательным действиям», — сказал Марочко.

Он также добавил, что подобные учения не способствует нормализации ситуации в Донбассе, а также в очередной раз подтверждают отказ Киева от мирного урегулирования конфликта.

Автор: Артем Никулин
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