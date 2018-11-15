Художник из США уничтожит еще одну картину Бэнкси
Вашингтон, 15 ноября. Художник из США Рон Инглиш приобрел картину известного британского художника Бэнкси «Рабский труд» за 725 тысяч долларов, чтобы уничтожить ее в знак протеста против торговли уличным искусством.
«Я собираюсь покрасить ее снова в белый цвет, с меня хватит. Это удар для уличного искусства. Оно не должно покупаться и продаваться», — заявил Инглиш.
Инглиш добавил, что решил выкупить картину и уничтожить ее для своего хорошего приятеля Бэнкси, с которым он встречался в Палестине. Художник заявил, что уличные творцы устали от того, что их картины воруют с улиц и продают за огромные деньги. При этом Инглиш отметил, что собирается закрасить картину и продать ее за 1 млн долларов, сообщает газета «Известия».
«Я сумасшедший, но не глупый», — объяснил художник.
Картина Бэнкси «Рабский труд» была написана на стене магазина уцененных товаров в пригороде Лондона в 2012 году. На стене художник изобразил маленького мальчика, сидящего перед швейной машинкой и вышивающего британский флаг. Затем картину известного художника вырезали из стены и выставили на аукцион.