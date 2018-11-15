Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

«Роснефть» проигнорировала торги на Петербургской бирже

127
0 Оставить комментарий

«Роснефть» проигнорировала торги на Петербургской бирже

Москва, 15 ноября. Нефтегазовая компания «Роснефть» в четверг не стала выставлять свое топливо на биржевые торги на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Роснефть» является крупным игроком рынка и значимым участником торгов, а потому отказ компании от участия в них эксперты уже назвали беспрецедентным.

Как свидетельствуют данные сайта биржи, объем торгов 15 ноября по сравнению с предыдущим днем снизился с 85,7 тысяч тонн до 69,1 тысяч тонн, что в денежном выражении эквивалентно снижению на 1,1 миллиарда рулей. 

По итогам торгов в секции нефтепродуктов в четверг было заключено 485 договоров, в то время как накануне соглашений было более 750.

«Сегодня желания торговать на бирже у нас нет, завтра может не быть, а потом появится», — в интервью РБК отказ «Роснефти» от участия в торгах прокомментировал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.  

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.