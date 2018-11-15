«Роснефть» проигнорировала торги на Петербургской бирже

Москва, 15 ноября. Нефтегазовая компания «Роснефть» в четверг не стала выставлять свое топливо на биржевые торги на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Роснефть» является крупным игроком рынка и значимым участником торгов, а потому отказ компании от участия в них эксперты уже назвали беспрецедентным.

Как свидетельствуют данные сайта биржи, объем торгов 15 ноября по сравнению с предыдущим днем снизился с 85,7 тысяч тонн до 69,1 тысяч тонн, что в денежном выражении эквивалентно снижению на 1,1 миллиарда рулей.

По итогам торгов в секции нефтепродуктов в четверг было заключено 485 договоров, в то время как накануне соглашений было более 750.