У России другие методы: эксперт назвал три варианта ответа Москвы на агрессию Киева в Азове

Президент России Владимир Путин прокомментировал «провокационную» политику Украины на Азовском море, выразив недоумение «незаконными задержаниями» российских моряков. Заявление лидера РФ вновь оживило дискуссию о перспективах противостояния России и Украины на Азове.

Впрочем, как заявил Федеральному агентству новостей киевский эксперт Сергей Белашко, ни к какому реальному противостоянию с Россией ВМС Украины не готовы. Киев способен лишь «надувать щеки», вместо того чтобы реально повышать боеготовность своего флота.

Президент Владимир Путин, выступая в кулуарах форума «АСЕАН — Россия», назвал незаконным задержание Украиной российских судов в Азовском море.

«Взяли наших моряков задержали… Это абсолютно незаконное задержание. Ведь, согласно действующим соглашениям по Азову, ловить рыбу можно где угодно, нельзя только заходить в чужие территориальные воды», — заявил Путин.

Лидер РФ отметил, что, несмотря на целый ряд межгосударственных соглашений, Украина «держала моряков целый год и некоторых до сих пор там держит». Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в Азовском море российский рыболовецкий сейнер «Норд» с экипажем из десяти граждан РФ. Капитану Владимиру Горбенко предъявили обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированные территории Украины и выезда для причинения вреда интересам государства».

Сейчас капитан Горбенко ожидает суда. 30 октября России удалось обменять семерых членов экипажа на задержанных российскими пограничниками украинских браконьеров и вернуть моряков в Крым. В свою очередь Украина пытается продать захваченный сейнер «Норд» — якобы в счет погашения расходов за его содержание в порту Херсона. Однако найти покупателей на старое судно Киев пока не может.

Кроме того, в порту Херсона до сих пор заблокировано российское судно «Механик Погодин». Танкер «Механик Погодин» зашел в морской торговый порт Херсона 10 августа, где его «выявили и задокументировали» сотрудники Службы безопасности Украины. Киев заблокировал танкер в порту на три года, а его экипаж вернулся домой в Россию 12 сентября.

Сергей Белашко, директор киевского Агентства социальных коммуникаций, так прокомментировал ФАН политику Украины в регионе Азова.

«Вся политика нынешних властей на Азовском море сводится к формуле «отогнать соседа от берегов». На мой взгляд, это нереально, да, в общем-то, и просто никому не нужно, — заявил Белашко в интервью корреспонденту ФАН. — Это надуманная, чрезмерная политическая эскалация, которая даже теоретически не способна принести Киеву хоть какие-то дивиденды. Поэтому все воинственные заявления политического и военного руководства Украины не более чем фигуры речи, пустые угрозы», — уверен Белашко.

Политолог напомнил: в случае возникновения военного конфликта на Азове украинские ВМФ окажутся несостоятельны.

«Российские пограничные силы и береговая охрана, которая базируется на Азове, по своей боевой мощи сопоставимы со всеми военно-морскими силами Украины, — говорит аналитик. — При этом надо учесть: основные боевые корабли украинских ВМФ дислоцированы в Одессе, Николаеве и других черноморских портах. Уже поэтому быстро попасть в акваторию Азовского моря для них было бы затруднительно».

Поэтому, по его словам, нагнетать обстановку вокруг Азова и говорить о каких-то значительных военно-морских противостояниях со стороны Киева несерьезно.

«В конце концов, украинские пограничники тоже не самоубийцы, — считает он. — Одно дело — ловить безоружных рыбаков, и совсем другое — иметь дело с вооруженными до зубов российскими пограничниками и военными моряками. К тому же россияне могут в любой момент вызвать поддержку морской авиации. А также в крайнем случае воспользоваться поддержкой сверхсовременных ракетных кораблей, которые способны поражать любые цели в радиусе нескольких сотен километров».

Белашко считает, что в Киеве осознают несопоставимость военных возможностей ВМФ Украины и России. Поэтому все разговоры об «укреплении флотилии на Азове» являются не более чем «политическим шумом», связанным с началом президентской кампании на Украине.

«Всем очевидно, что для России нет никакого смысла самой провоцировать военные конфликты в Азовском море, — считает Белашко. — Она решает свои вопросы другими методами: например, россияне построили Крымский мост и плавно, постепенно начали «душить» коммерческое судоходство, связанное с украинскими портами Бердянск и Мариуполь».

Эксперт насчитал по меньшей мере три варианта ответа России на агрессию Киева в Азове; при этом речь шла только о применении «мягкой силы».

«Думаю, подобная практика будет продолжаться и дальше — Россия в ответ на недружественные действия Киева в других сферах может, например, ввести «морской карантин». Или начать ремонтные или дноуглубительные работы, при которых проводка украинских кораблей в Бердянск и Мариуполь станет невозможна. В конце концов, Москва может закрыть проход к ним для торговых судов просто во имя «сохранения экосистемы Азова».

По мнению аналитика, у России в Азове сегодня есть целый набор «рычагов мягкой силы», инструментов несилового влияния для того, чтобы сделать эксплуатацию азовских портов неэффективной и нерентабельной для Украины. При этом, по мнению Белашко, попытки Украины ввести какие-либо ответные санкции вряд ли будут эффективными.

«Конечно, можно очень долго «натягивать сову на глобус» и кричать «Слава Украине!». Но от этого грузооборот в Мариуполе и Бердянске ни на грамм не повысится, — замечает эксперт. — А все попытки противодействовать России в Азове силовым путем — вроде предложений «заминировать фарватер, а потом брать плату за провод судов между минами» — это самоубийственные игры. В конце концов, любое действие Киева неизбежно вызывает противодействие со стороны России — как правило, гораздо более жесткое и разрушительное. Все это хорошо видно на примере ареста сейнера «Норд», — говорит Белашко.

По мнению Сергея Белашко, сегодня Россия весьма эффективно реализует стратегию «на каждый недружественный шаг Украины отвечать так, чтобы от этого Киев понес огромные экономические убытки».

«Учитывая специфику нынешней украинской власти, я не думаю, что такая практика кого-то там всерьез вразумит, — рассуждает аналитик. — Высшие украинские политики руководствуются какой-то своей, одним им понятной логикой. Для них все финансовые издержки, которые несет по их воле страна, дают повод для «мобилизационной риторики».

«Смотрите, — говорят они, — все это доказывает, что Россия — агрессор! Она не только оккупировала Крым и часть Донбасса, но и претендует на Бердянск с Мариуполем!» Однако все эти провокационные действия Киева не вызывают сплочения граждан вокруг власти, потому что сама власть не вызывает у них доверия. Тем не менее они [власти] стимулируют сохранение антироссийских настроений в украинском обществе», — резюмирует Белашко в интервью ФАН.

Напомним, проблемы Украины в акватории Азова начались по ее же вине еще весной 2018-го — вскоре после ввода в эксплуатацию Крымского моста. Перекрыв Керченский пролив, Россия не планировала «запирать» Азовское море для внешнего мира. Однако незадолго до открытия моста Украина задержала российское судно «Норд» с крымской припиской. И для торговых кораблей, следующих в порты Мариуполя и Бердянска, начались тяжелые времена.

Тогда РФ начала в ответ массово задерживать торговые суда, направляющиеся в украинские порты Бердянска и Мариуполя. Их подвергали долгим проверкам под различными предлогами. В результате объем перевалки грузов для Украины на Азовском море сильно упал, а крупные морские перевозчики стали обходить этот маршрут стороной. Те же торговые суда, которые шли в российские азовские порты, проходили Керченский пролив беспрепятственно.

После этого Европарламент подготовил резолюцию, в которой осудил «враждебную практику России в Азовском море» (выраженную прежде всего в строительстве Крымского моста). Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, в свою очередь, заявил, что Киев готов применить силу на Азове в случае «обострений». При этом он признал: проверки судов кораблями ФСБ и Черноморского флота РФ «не являются противозаконными».

В сентябре 2018-го закрытое заседание СНБО под руководством президента Украины Петра Порошенко утвердило «комплекс мер по усилению военного присутствия в Азовском море, направленных на защиту национальных интересов». Киев решил создать там корабельно-катерную группировку, построить инфраструктуру и даже «обеспечить подразделения береговой охраны высокоточным ракетным оружием».

Одновременно в Киеве начали разрабатывать морскую доктрину, готовить иски против РФ в международные суды и вести переброску бронекатеров из Одессы в Бердянск. Именно в Бердянске ВМС Украины намерены до конца года создать свою военную базу.