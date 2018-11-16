Дамаск, 16 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество мин и самодельных взрывных устройств (СВУ) на полях в населенных пунктах Бейтима и Бейт-Сабер на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Кроме того, местные жители в сотрудничестве с сирийскими военными нашли на фермерских полях еще 100 кг взрывчатых веществ и не менее 75 кг противотанковых мин.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийские инженерные подразделения натыкаются на оружие или взрывные устройства, оставленные террористическими формированиями перед уходом из провинции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения САА обнаружили целую сеть туннелей, которые раньше использовались террористическими группировками, при проверке населенных пунктов Ялда, Баббила и Бейт Сахм в провинции Дамаск. В дополнение к этому сирийские военные обнаружили большое количество оружия, самодельных взрывных устройств, гранат. Все боеприпасы были спрятаны в старом засохшем колодце.

Среди найденных вооружений были пояса смертников, самодельные мины, зеленые «банки», ОЗМ-72 «Ведьма» (одна из самых смертоносных противопехотных мин), заводские и самодельные гранаты, самодельные взрывные устройства из газовых баллонов.

Сейчас сирийские бойцы продолжают осматривать освобожденные регионы. В первую очередь это необходимо для обеспечения безопасности сирийских жителей, которые постепенно возвращаются в родные дома.

Напомним, что юг сирийской провинции Дамаск был освобожден весной текущего года совместными усилиями сирийских войск и российской авиации. Впервые с начала конфликта 2011 года эта территория была полностью очищена от незаконных вооруженных формирований и оказалась под полным контролем легитимного правительства САР.