«Щепетильное дело»: бывший российский посол объяснил, как будут судить за убийство Хашукджи

Москва, 15 ноября. Заместитель главы Ассоциации российских дипломатов, бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов прокомментировал ситуацию с делом об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Дипломат назвал ситуацию с делом об убийстве журналиста «абсолютно чрезвычайной и имеет очень большую щепетильность политического значения».

По его словам, спрогнозировать, какое наказание понесут виновные в гибели обозревателя американского издания Washington Post, сложно. Он отметил, что виновные в подобных преступлениях «должны быть строго наказаны». Бакланов добавил, что система наказания в королевстве «работает очень основательно».

«Там есть и система доказательств, которая должна быть представлена, и система защиты, которая достаточно работает четко, как правило», — пояснил бывший посол «Царьграду».

По его словам, рассмотрение дел — процесс серьезный, и если возникают сложности при рассмотрении дела, то «и задерживается, и рассматривается не очень быстро».

Напомним, Хашукджи 2 октября вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и в этот же день пропал. По данным Генеральной прокуратуры королевства, журналиста убили в здании дипмиссии. Ранее стало известно, что Генпрокуратура Саудовской Аравии будет требовать для виновных в убийстве журналиста смертной казни.