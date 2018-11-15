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«Число жалоб — маркер состояния дел в отрасли»: Дюмин поручил тульским властям контролировать застройщиков

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«Число жалоб — маркер состояния дел в отрасли»: Дюмин поручил тульским властям контролировать застройщиков

Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональным властям контролировать работу застройщиков.

Во время ежегодного послания депутатам областной Думы Дюмин отметил снижение жалоб граждан по многим сферам, однако некоторые вопросы остаются актуальными. Речь идет о строительстве и жилищно-коммунальных услугах.

«Большое количество жалоб — маркер состояния дела в ваших отраслях, — предупредил губернатор. — Следите за этим, принимайте меры».

«Число жалоб — маркер состояния дел в отрасли»: Дюмин поручил тульским властям контролировать застройщиков

Дюмин поручил чиновникам взять под особый контроль сферу строительства. Он отметил, что власти должны следить за этой работой от нулевого цикла до завершения строительства. Также глава региона добавил, что в решении вопросов необходим диалог и взаимодействие между администрацией и застройщиками.

«Но если есть нарушения, и они очевидны — нужно незамедлительно реагировать и использовать все имеющиеся инструменты, в том числе силовые структуры», — пояснил он.

Автор: Катерина Иванова
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