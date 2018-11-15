Тула, 15 ноября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональным властям контролировать работу застройщиков.

Во время ежегодного послания депутатам областной Думы Дюмин отметил снижение жалоб граждан по многим сферам, однако некоторые вопросы остаются актуальными. Речь идет о строительстве и жилищно-коммунальных услугах.

«Большое количество жалоб — маркер состояния дела в ваших отраслях, — предупредил губернатор. — Следите за этим, принимайте меры».

Дюмин поручил чиновникам взять под особый контроль сферу строительства. Он отметил, что власти должны следить за этой работой от нулевого цикла до завершения строительства. Также глава региона добавил, что в решении вопросов необходим диалог и взаимодействие между администрацией и застройщиками.