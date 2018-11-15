Путин примет участие в открытии VII Петербургского международного культурного форума
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Москва, 15 ноября. Российский президент Владимир Путин примет участие открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Мероприятие запланировано на 16 ноября и пройдет на сцене Мариинского театра.
«Президент РФ примет участие в гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума», — сообщает пресс-служба Кремля.
Во время концерта прозвучат музыкальные шедевры в исполнении мировых звезд, а также талантливых артистов, подчеркнули в пресс-службе.
Санкт-Петербургский международный культурный форум — знаковый проект мирового уровня, основная тема мероприятия: «Культура как стратегический потенциал страны».