Устали быть вассалами США: Захарова отреагировала на планы по созданию единой армии ЕС

Москва, 15 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления лидеров стран ЕС о возможном создании единой европейской армии. Дипломат отметила, что последние высказывания Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона свидетельствуют о том, что Европе надоело быть вассалом США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«НАТО — это и есть США, как много военных НАТО в Европе, всем известно. Американский контингент — это постоянное напоминание Вашингтона о том, кто «отвечает за будущее мира». Конечно, США не нравится, что в Европе начали делать заявления о непринятии своего положения вассала», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства напомнила, что Москва открыта к взаимодействию с ЕС в том, что касается обеспечения безопасности.

«Мы всегда информируем наших партнеров о предстоящих учениях, чтобы снять озабоченность… Ранее по военным вопросам мы успешно взаимодействовали и с НАТО, однако затем альянс это сотрудничество заблокировал», — подчеркнула Захарова.

Напомним, в Госдуме РФ, комментируя заявления европейских стран о создании единой армии, также отметили, что Германия, Франция и другие государства хотят освободиться от «ига США».