«Все это напоминает Незнайку»: МИД РФ отреагировал на предложение Германии закрыть сайт «Миротворец»

Москва, 15 ноября. Запад не реагировал на существование украинской базы данных «Миротворец» ровно до того момента, пока бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер не был внесен в список. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

После того, как Шредер попал в «Миротворца», МИД Германии потребовал от властей Украины закрыть сайт.

«Знаете, мне все это напоминает Незнайку, который научился рисовать, и стал рисовать своих друзей. Всем нравились портреты других, но свои требовали убрать», — сказала Мария Захарова.

По ее словам, с «Миротворцем» возникла похожая ситуация. По словам Захаровой, до инцидента со Шредером с сайтом было «все хорошо» с точки зрения Запада. Но как только в эту базу стали попадать граждане европейских стран — мнение изменилось. Захарова подчеркнула, что Москва призывала страны Запада оказать давление на Киев по вопросу борьбы с инакомыслием в Киеве. Однако Европа «просто закрывала глаза».

«Реакция следует только тогда, когда они сами становятся мишенью. Рады ли мы, что Берлин высказался на этот счет? Рады. Рады ли, что высказались по конъюнктурным соображениям? Нет, не рады», — резюмировала Мария Захарова.

Герхард Шредер попал в украинскую базу «Миротворец» после того, как дал интервью изданию Aachener Nachrichten. Он отметил, что Киев ведет агрессивную войну против Донбасса. Кроме того, он заявил, что не разделяет политику ЕС в отношении Украины.

Напомним, Украина на сайте «Миротворец» публикует имена людей, которые якобы сотрудничают с военными в Донбассе, а также ведут «антиукраинскую деятельность».