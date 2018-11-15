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Керченский пролив принадлежит РФ: Захарова прокомментировала украинский закон о прилегающей зоне

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Керченский пролив принадлежит РФ: Захарова прокомментировала украинский закон о прилегающей зоне

Москва, 15 ноября. Вопрос о разграничении прилегающих зон России и Украины в Черном море должен решаться совместно, как того требует международные и двусторонние договоры. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, выступая на брифинге.

Она также отметила, что Азовское море считается совместными внутренними водами России и Украины. Что касается Керченского пролива, то он полностью попадает под суверенитет России, которая является единственным прибрежным государством.

«Соответственно, исходим из неприменимости к этим морским пространствам украинского законодательства о прилежащей зоне», — подчеркнула дипломат.

Напомним, что ранее Верховная рада приняла в первом чтении закон, который определяет прилегающие зоны Украины в Черном и Азовском морях. Это позволит Киеву осуществлять на этой территории таможенный, фискальный, миграционный и санитарный контроль.

Автор: Герман Парло
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