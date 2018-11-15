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Дюмин установил планку для Тульской области: «Держаться показателей развития выше среднероссийских»

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Дюмин установил планку для Тульской области: «Держаться показателей развития выше среднероссийских»

Тула, 15 ноября. Руководство Тульской области в работе над развитием региона должно ориентироваться на показатели, которые выше среднероссийских, заявил губернатор Алексей Дюмин во время ежегодного послания к депутатам областной Думы.

По данным губернатора, в Тульской области ожидается прирост валового регионального продукта не менее чем на 2,5%. Дюмин отметил, что она входит в пятерку самых инвестиционно привлекательных субъектов России.

По результатам девяти месяцев этого года прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона к соответствующему периоду 2017 года составил 10,7%.

При этом уровень зарплат по региону также увеличился за первые восемь месяцев текущего года на 108,9%. Дюмин отметил, что показатель регистрируемой безработицы среди туляков вдвое ниже, чем в среднем по России.

Дюмин установил планку для Тульской области: «Держаться показателей развития выше среднероссийских»

Приоритетными направлениями экономики области губернатор назвал развитие особой экономической зоны «Узловая», повышение производительности труда в промышленности, реализация потенциала территорий опережающего социально-экономического развития, развитие сельского хозяйства и модернизация «оборонки».

«Наши традиционные отрасли показывают растущую динамику производства, — заключил глава Тульской области. — Для себя мы установили ориентир – держаться показателей развития выше среднероссийских».

Автор: Катерина Иванова
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