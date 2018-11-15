Киев, 15 ноября. Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» не лишит Украину транзита российского газа, однако к этому может привести «опасная игра» Киева, считает эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Он напомнил, что у Украины нет возможности повлиять на реализацию проекта «Северный поток – 2». Как подчеркнул эксперт, газопровод не проходит по территории страны, а участником проекта Киев не является.

В то же время «Северный поток — 2», по словам Марунича, не может привести к ликвидации украинской газотранспортной системы. Эксперт считает, что объем транзита из-за нового газопровода может измениться, однако он сохранится в объеме порядка 20-30 миллиардов кубометров газа в год.

«Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся», — отметил он в интервью изданию «Главред».

Марунич признался, что гораздо больше опасается непонятного поведения украинских властей. Он напомнил, что Германия в мае предлагала Киеву гарантии по транзиту российского газа, однако представители Украины от них отказались.

«Они предлагали зафиксировать 30 миллиардов кубометров, какие-то гарантии дать на эти объемы транзита, но Киев сказал «нет». Это опасная игра. Ведь можно доиграться, что вообще ничего не получить по факту», — предупредил эксперт.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода, которые через Балтийское море соединят Россию и Германию. С резкой критикой проекта выступают США. Стремясь поставлять свой сжиженный газ в Европу, Вашингтон заявляет, что российский проект якобы угрожает энергетической безопасности ЕС. При этом ранее США пообещали помочь Украине в противодействии реализации «Северного потока — 2».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что строительство газопровода является исключительно экономическим проектом. Москва обращала внимание, что все условия для реализации проекта существуют, и «Северный поток — 2» будет построен.