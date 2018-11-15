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Оксфордский словарь выбрал главное слово года

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Оксфордский словарь выбрал главное слово года

Лондон, 15 ноября. Оксфордский словарь назвал главным словом 2018 года прилагательное «токсичный» (toxic). Об этом сообщается на сайте словаря.

По словам составителей словаря, в 2018 году количество поисковых запросов в этим словом увеличилось на 45%. Чаще всего люди употребляли словосочетание «токсичные химикаты», кроме того, использовались выражения «токсичное вещество» и «токсичная маскулинность». Также с прилагательным toxic употребляли слова «среда», «водоросли», «отходы» и «воздух».

Эксперты считают, что слово стало так популярно из-за инцидента в Солсбери, когда неизвестные отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. А также из-за популярности темы загрязнения окружающей среды.

Автор: Денис Коробейников
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