«Нафтогаз» назвал причину отказа размещать евробонды

Киев, 15 ноября. Украинский «Нафтогаз» не стал размещать еврооблигации одновременно с «Газпромом». Соответствующее решение было приняло в связи с высокой стоимостью займа и нестабильностью рынка, сообщил глава компании Андрей Коболев.

«Газпром» в свою очередь успешно разместил евробонды и привлек 1 млрд евро под 2,95% годовых. Спрос на еврооблигации превысил 1,4 млрд евро. По данным источника РИА Новости в банковских кругах, ориентир доходности евробондов «Нафтогаза» на пять лет был оценен в порядка 10,9% годовых.

«Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций «Нафтогаза»: нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным», — пояснил Коболев в Facebook.

Он добавил, что компания продолжит следить за ситуацией на рынке и намерена вернуться к вопросы размещения евробондов при возникновении более благополучных условий.