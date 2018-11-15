Путин в Петербурге обсудит проблему доступности медикаментов для россиян

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин проведет 16 ноября в Петербурге совещание, на котором обсудит проблемы доступности медикаментов для россиян и практику закупок лекарств. Об этом сообщили в Кремле.

«В рамках рабочей поездки глава государства проведет выездное совещание, на котором будут рассмотрены меры по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения в стране», — говорится в сообщении.

Рабочую группу по подготовку к совещанию возглавляют министр здравоохранения России Вероника Скворцова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Они на заседании представят доклады.

Участники затронут ряд других актуальных проблем, в том числе механизм контроля за качеством лекарств, практику закупок препаратов разных российских регионов. Кроме того, тема льготного лекарственного обеспечения в регионах будет в центре внимания на совещании.