«Вспомните подлое убийство Захарченко»: в Госдуме поддержали заявление Путина по выборам в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин ответил всем, кто подверг критике выборы, состоявшиеся в Донецкой и Луганской народных республиках. Путин отметил, что осуждать нужно не прошедшие там выборы, а политически мотивированные убийства.

«Сначала нужно было осудить политически мотивированные убийства, которые там [в республиках Донбасса] происходят», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.

Комментируя заявление президента, зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин напомнил, что самое циничное политическое убийство в Донбассе, организованное Киевом, — это теракт, который привел к гибели главы ДНР Александра Захарченко. Что касается выборов в Донбассе, то Россия всегда выступала и выступает за территориальную целостность Украины, но сбрасывать со счетов волеизъявление граждан ДНР и ЛНР ни в коем случае нельзя, подчеркнул парламентарий.

«Вспомните подлое убийство Захарченко, другие преступления Киева, — напомнил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нужно уважать выбор жителей республик Донбасса, которым они подтвердили, что берут курс на интеграцию с Россией. Этот курс для народа Донбасса — объективно единственный возможный в то время, как украинские власти ведут боевые действия против собственного народа, устраивая геноцид. Такая политика Киева абсолютно недопустима. Потому, естественно, народ Донбасса, выбирая между миром и войной, делает выбор в пользу мира. Это очевидно, и с этим придется считаться».

Прошедшие в ДНР и ЛНР выборы никак не нарушают минские соглашения, в отличие от политики киевских властей, отметил парламентарий.

«Вместо того, чтобы наладить обеспечение населения, проживающего на территории Донбасса, и начать выполнять минские соглашения, направленные на обеспечение мира, к сожалению, украинские власти сегодня, как и прежде, держат курс на дестабилизацию и продолжение агрессии против собственного народа», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. В присутствии международных наблюдателей были избраны главы республик, также прошли выборы в местные парламенты.

На выборах главы ДНР победу в первом туре одержал Денис Пушилин, набравший 60,85% голосов. На выборах главы ЛНР также в первом туре победил Леонид Пасечник, заручившийся поддержкой 68,3% избирателей. Явка составила более 80%.

В Киеве заявили, что выборы в Донбассе противоречат минским соглашениям и пригрозили организаторам выборного процесса уголовным преследованием. Однако в Москве подчеркнули, что выборы глав ДНР и ЛНР и местных парламентов полностью соответствуют минским договоренностям, а вот Киев соглашения, подписанные в Минске, постоянно нарушает.

На территории ДНР и ЛНР неоднократно происходили убийства видных политических и военных деятелей, нити этих преступлений, по утверждению руководства республик Донбасса, тянутся в Киев.

Последнее по времени и самое громкое убийство произошло в Донбассе 31 августа 2018 года, когда в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко.

В феврале 2017 также в результате теракта погиб легендарный командир батальона «Сомали», герой битвы за Донецкий аэропорт, полковник вооруженных сил ДНР Михаил «Гиви» Толстых.

В октябре 2016 в лифте был застрелен не менее известный командир батальона «Спарта», полковник армии ДНР Арсений «Моторола» Павлов.

В декабре 2015 на собственной свадьбе жертвой наемных убийц стал казачий атаман, один из самых известных командиров ЛНР Павел Дремов.

В мае 2015 года в Алчевске был убит командир интернационального батальона «Призрак» Алексей Мозговой.

1 января 2015 года в результате теракта погиб экс-министр обороны ЛНР, подполковник Александр «Бэтмен» Беднов.

Это далеко не полный перечень политически мотивированных убийств на территории республик Донбасса, и, как неоднократно подчеркивали правоохранители ДНР и ЛНР, следы убийц ведут в Киев.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года, став следствием государственного переворота на Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является участницей конфликта на юго-востоке Украины, который носит внутриукраинский характер.