Экс-президенты Мадагаскара поспорят за переизбрание во втором туре выборов

Антананариву, 15 ноября. Второй тур президентских выборов на Мадагаскаре неизбежен — об этом свидетельствуют результаты подсчета 80% протоколов с избирательных участков страны. Выборы главы островного государства состоялись на минувшей неделе.

По закону Мадагаскара, второй тур назначается в том случае, если ни один из участников первого не набрал 50% голосов избирателей, уточняет France24. Как свидетельствуют данные избирательной комиссии Мадагаскара (CENI), бывший президент Мадагаскара Андри Радзуэлина набрал 39,59% голосов, за его главного конкурента Марка Равалумаману проголосовали 35,11% избирателей. Второй тур выборов должен состояться 19 декабря.

Напомним, Мадагаскар — одно из беднейших государств мира. В связи с этим серьезную обеспокоенность в стране вызывает тот факт, что на проведение второго тура выборов властям придется потратить крупную сумму денег.

Отметим, ранее Андри Радзуэлина опроверг заявления своих соперников о том, что его команда якобы занималась подкупом избирателей.