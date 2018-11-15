«Быстро свинтят из-за окрика Берлина»: украинец Запорожский поспорил с ведущим Первого канала из-за «Миротворца»

Ведущий политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев и украинский политолог Сергей Запорожский заключили пари на пять тысяч рублей о закрытии сайта «Миротворец».

Российский телеведущий считает, что после того, как МИД Германии выразил протест против внесения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу «Миротворца» и потребовал закрытия этого ресурса, сайт будет закрыт в ближайшее время. При этом Анатолий Кузичев оговорился, что, вероятнее всего, базу «врагов Украины» перенесут на другой ресурс и переименуют, но де-юре «Миротворец» перестанет существовать.

«Я считаю, что они [власти Германии] имеют влияние на Украину. Более того — и здесь мы можем поспорить на любую сумму — Украина в ближайшее время закроет сайт «Миротворец». Другое дело, что он переедет на другую площадку и назовется по-другому. Потому что это непристойно даже для нынешней власти Украины», — сказал Кузичев в ходе обсуждения реакции официальных украинских властей на внесение Шредера в базу «Миротворца».

Парировал ему Сергей Запорожский.

«Я готов поспорить, что «Миротворец» не закроют, но на небольшую сумму. На пять тысяч давайте спорить», — заявил украинец.

Кузичев согласился на это условие, повторив, что он уверен, что сайт «Миротворец» закроют, и произойдет это в течение месяца. В знак заключения пари ведущий пожал Запорожскому руку.

«Что касается Шредера: этот сайт выполнил свою патриотическую миссию в 2014-2015 годах. Сейчас, когда он начал уже включать [в базу врагов Украины] детей, Шредера, Юлию Тимошенко, Михаила Саакашвили, он начал превращаться в посмешище. Конечно, уберут Шредера и все», — заметил украинский политолог уже после заключения пари.

На это Анатолий Кузичев ответил, что для Киева после замечания их «европейских кураторов» неприемлемо само существование подобной базы.