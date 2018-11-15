МИД РФ: НАТО продолжает продвигаться на восток, наращивая военное присутствие в Европе

Москва, 15 ноября. НАТО продолжает укреплять свои позиции в Европе, все дальше продвигаясь на восток. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, альянс наращивает военное присутствие от Балтийского до Черного морей. В Европе на постоянной основе развернуты ротационные войска. Четыре многонациональных батальона НАТО действуют в Польше и странах Прибалтики, одна многонациональная бригада — в Румынии. В настоящее время НАТО обсуждает вопрос формирования бригады в Черном море.

Захарова также напомнила, что на завершившихся накануне учениях НАТО Trident Juncture было открыто заявлено, что главная цель маневров — предупредить Россию о готовности западного военного блока коллективной обороне.