«Вывести из тени»: Дюмин предложил альтернативу закрытию нелегального бизнеса

Тула, 15 ноября. Задачей власти Тульской области является не закрытие бизнеса, а вывод его из «тени», заявил губернатор Алексей Дюмин во время ежегодного послания к депутатам областной Думы и жителям региона.

Во время выступления Дюмин отметил, что власти региона не являются противниками бизнеса, однако они нацелены на то, чтобы сделать его легальным.

«Что касается легализации бизнеса, то наша задача – не закрыть чей-то бизнес, а вывести его из тени, — объяснил глава области, — дать возможность жить и процветать в легальном поле».

По данным губернатора, в 2019 году область ждет «более сдержанный рост расходной части — менее 1% — до 72,9 миллиардов рублей в рамках непосредственно областного бюджета». Дюмин пояснил, что это не является так называемой «политикой затягивания поясов», а представляет собой «результат более качественного планирования расходов».

Он подчеркнул, что правительство Тульской области своевременно выполняет свои обязательства, удерживая госдолг на «зеленом, экономически безопасном уровне — не выше 35%». Дюмин констатировал, что регион выполняет требования Минфина РФ.