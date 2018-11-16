Сирия: ФАН публикует видео последствий взрыва в Хомсе

Дамаск, 16 ноября. В распоряжении специального корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео, на котором запечатлены последствия взрыва в провинции Хомс.

Напомним, что в результате взрыва в микроавтобусе, произошедшего 13 ноября, пострадало не менее шести человек. Кроме того, большой урон был нанесен жилым зданиям и припаркованным неподалеку от места происшествия автомобилям. Инцидент произошел на улице Ситтин в квартале Аз-Захра.

По словам представителя полиции сирийского города Хомс, причиной взрыва стало ошибочное приведение в действие гранаты. Это не был чей-то злой умысел, взрыв произошел случайно, по неосторожности.

Он также уточнил, что среди шести пострадавших есть один, который в данный момент находится в критическом состоянии.

Стоит отметить, что до освобождения города от незаконных вооруженных формирований квартал Аз-Захра постоянно подвергался обстрелам радикальных исламистов — это были преднамеренные и целенаправленные атаки, цель которых — убить как можно больше невинных людей, так как в этом районе проживали преимущественно мусульмане-шииты и алавиты.

Напомним, что Хомс был полностью очищен от боевиков еще весной 2017 года. Однако до середины текущего года к северу от Хомса сохранялся крупный террористический анклав, который получил название «Растанский котел». Наряду с другими незаконными вооруженным формированиями в этом районе дислоцировалась запрещенная в России группировка «Джебхат ан-Нусра»1, которая не раз атаковала этот район и его окрестности.

Боевики, которые согласно договору между сирийскими властями и главарями незаконных формирований, согласились присоединиться к примирению, могли урегулировать свой статус, согласно амнистии, предложенной президентом САР Башаром Асадом. Остальные боевики были отправлены в сторону зоны деэскалации «Идлиб».

1 Организация запрещена на территории РФ.