Европа должна открыть глаза: эксперт прокомментировал решение ЕСПЧ по Навальному

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла окончательный вердикт по делу «Навальный против России» в пользу блогера Алексея Навального. Об этом говорится в судебном решении, распространенном в четверг. Подробнее о политизированном решении и антироссийской позиции в ЕСПЧ — в материале Федерального агентства новостей.

«Суд постановил, что Россия обязана выплатить истцу (Навальному. — Прим. ФАН) 50 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро для возмещения материального ущерба, а также 12 653 евро с целью покрытия судебных издержек» — говорится в документе.

Кроме того, в тексте решения отмечается, что суд подтвердил позицию, в соответствии с которой Россия якобы нарушила права Алексея Навального, а аресты блогера «были политически мотивированными».

Однако стоит заметить любопытную деталь. ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статьи 14 и 18 Конвенции по правам человека по семи эпизодам. Однако в итоге суд не нашел нарушений 14-й статьи, а по 18-й статье признал нарушение по двум эпизодам. При этом нарушение было установлено не по тем эпизодам, которые хотел сам Навальный и где он был лидером протестных акций, а по незначительным эпизодам, где он проходил рядовым участником митинга.

Более того, из заявленной им компенсации в 130 тысяч евро ЕСПЧ удовлетворил только 67 тысяч евро.

Ангажированная структура

Независимый политический аналитик Алексей Филлипов прокомментировал ФАН решение ЕСПЧ.

«Хотелось бы начать с главного: не совсем понятно, чем руководствуется ЕСПЧ, когда выносит свои решения. Безусловно, российское законодательство несовершенно, но какой-никакой баланс существует. Вспомните, что творилось в 90-х, — и как судебные процессы протекают сейчас. Прогресс налицо: Россия действительно является демократическим государством.

Что касается решений, вынесенных в пользу Навального, либо тех, которые так или иначе касаются его… ЕСПЧ — структура, безусловно, ангажированная, настроенная против России. Но в данном случае мы видим, что даже эта инстанция не смогла не признать, что российская Фемида действует строго в рамках существующей нормативной правовой базы. Надеюсь, в Европе рано или поздно откроют глаза и осознают, кто же такой Алексей Навальный. Хотя надежда слабая», — пояснил Алексей Филлипов.

Поэтому, заметил политолог, тот факт, что Российская Федерация подобные решения справедливо игнорирует, вызывает понимание в российском обществе.