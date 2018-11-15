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МИД РФ привел пример бесцеремонного вмешательства США в дела ЕС

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МИД РФ привел пример бесцеремонного вмешательства США в дела ЕС

Москва, 15 ноября. США, заявляя о мифическом «вмешательстве» России в американские выборы, бесцеремонно пытаются оказать влияние на реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В последнее время Россия, по словам Захаровой, отмечает активность США по проекту «Северный поток — 2».

«Это классический пример бесцеремонного, настоящего вмешательства США в дела, в частности, ЕС и непосредственно конкретных государств Европейского Союза», — сказала Захарова.

Ранее посол США при ЕС Гордон Сондленд заявил, что проект «Северный поток — 2» ставит Европу в уязвимое положение, и США в связи с этим могут и готовы остановить его реализацию.

«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении», — заявил Сондленд.

Автор: Герман Парло
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