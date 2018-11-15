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Володин объяснил цены в столовой Госдумы РФ

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Володин объяснил цены в столовой Госдумы РФ

Москва, 15 ноября. Столовая Госдумы работает по расценкам, которые установлены для других органов власти, а также не дотируется из бюджета. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Коллеги, мы не дотируем столовую, она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, наверное, надо с этого начинать», — сказал Володин.

По его словам, если бы столовые дотировались из бюджета, то все депутаты поддержали бы отказ от подобных дотаций.

Парламентарий отреагировал на дискуссию, которая возникла на пленарном заседании, после публикации депутатом от «Единой России» Александром Хинштейном меню столовой в Охотном ряду.

Хинштейн заявлял, что хотел «развенчать миф» о том, что в Госдуме можно пообедать за 20 рублей.

Володин объяснил цены в столовой Госдумы РФ

Автор: Денис Коробейников
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