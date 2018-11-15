Мягкая сила Путина: в зарубежных СМИ проанализировали таланты российского лидера

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Кеннета Деклева (Kenneth Dekleva) Putin’s Mad Soft Power Skills («Невероятная мягкая сила Путина»), размещенной на сайте The Cipher Brief.

Президенту России Владимиру Путину удалось завоевать уважение и симпатию во всем мире, даже несмотря на то, что он инициировал и поддерживал ряд действий, вызвавших осуждение многих мировых лидеров и средств массовой информации.

Особо громкими скандалами за последнее время стали отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, массовый взлом веб-сайтов в Западной Европе, а также предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США. Во всех случаях СМИ акцентировали внимание на том, что Путин ранее работал в КГБ и что он предпочитает придерживаться «агрессивной» тактики во внешней политике.

Запад также изображает Путина прекрасным стратегом, каким он стал не только в результате работы в КГБ, но и благодаря увлечению дзюдо. Однако СМИ часто забывают упомянуть, что он еще и превосходный дипломат. Президент России обладает столь развитыми дипломатическими навыками, что они позволяют ему выйти из любого кризиса.

Путин работал офицером КГБ в период с 1985 по 1990 год и оттачивал свои навыки в 1990-х годах, работая заместителем мэра в Санкт-Петербурге, где развивал отношения с иностранными инвесторами. Поскольку многие из инвесторов были из Германии, эта позиция позволила Путину использовать свои знания немецкого языка, чтобы привлекать к сотрудничеству политиков, банкиров, дипломатов и общественных деятелей.

Путин прекрасно знает немецкий язык, и это не случайность. Он изучал немецкий с самого детства — [тогда] язык врага. Врага, который причинил такой огромный ущерб СССР, стал причиной многочисленных человеческих трагедий, в том числе в семье Путина. Но Путин понял ценность владения немецким языком.

В 2001 году он произнес речь в бундестаге на немецком языке, в которой он говорил о богатстве немецкой культуры и речи, а также о том, что он видит Россию частью широкого европейского сообщества. Он сказал, что был рад говорить с бундестагом на языке [немецких поэтов и философов] Гете, Шиллера и Канта. Слова Путина вызвали ревущие овации.

В июне 2018 года Путин посетил Вену, куда его пригласил новый канцлер Австрии Себастьян Курц (Путин назвал его «другом»). Следует отметить, что Австрия была единственной страной ЕС, которая отказалась высылать российских дипломатов в связи с событиями в Солсбери. Симпатия Австрии к России не нова, хотя отношения еще улучшились после того, как Курц стал канцлером.

Путин всегда говорил о своей любви к Австрии и Вене, с ее прекрасным сочетанием традиций и современности. Россия и Австрия обладают глубокими экономическими связями (особенно с учетом контракта между OMV и «Газпромом» стоимостью 40 миллиардов долларов, который продлится до 2040 года).

Но Путин не остановился в Вене. Всего через два месяца он посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Гамлице, где он танцевал вальс с невестой, а затем подарил ей выступление русского хора, исполнившего традиционные казачьи народные песни. После этой свадьбы Путин направился на 4-часовую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Путин (в июле 2018 года) провел успешную встречу на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, что создало надежду на улучшение отношений [между Россией и Америкой]. Трамп также пригласил Путина посетить США в начале 2019 года. В сентябре 2018 года Путин готовил блины с президентом Китая Си Цзиньпином.

Также российский лидер планирует в этом году принять в Москве лидера КНДР Ким Чен Ына.

Путин демонстрировал свои превосходные дипломатические способности на протяжении всей своей карьеры. На сегодняшний день дипломатический опыт Путина не имеет себе равных среди большинства мировых лидеров. Опыт службы в КГБ, личное обаяние и лингвистические способности Путина — дипломатическая сила, с которой нужно считаться.

Если президент Трамп и другие западноевропейские лидеры хотят противостоять этой силе, им необходимо быть такими же талантливыми и умными людьми, как и сам Путин.

Им следует взять немецкие словари и оценить такое прекрасное немецкое слово, как fingerpitzengefühl, которое означает «интуитивное чутье или инстинкт, обеспечивающий прекрасное ситуационное осознание и способность наиболее адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию». В этом и заключается суть дипломатии Путина, которую он продолжает демонстрировать, даже если Россия сталкивается с международными санкциями, ослабленной экономикой и прочими проблемами.

Очарование Путина является еще одним доказательством того, что навыки «старой школы», мягкая сила, дипломатия, лингвистические способности и культурная чувствительность имеют огромное значение для любого политика и позволяют успешно ответить на любой, даже самый серьезный вызов.